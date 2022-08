A mia insaputa Lo schiaffo a Letta |  poi lo strappo | la Morani si ritira

(Di martedì 16 agosto 2022) La lista degli scontenti si allunga, con la deputata dem Alessiache annuncia su Facebook: "Comunicato a Pd che non accetto candidatura"

, il mio partito ha deciso di assegnarmi il collegio uninominale di Pesaro e un terzo posto nel proporzionale. Ho comunicato al mio partito - annuncia la Morani - che non intendo ..., il mio partito ha deciso di assegnarmi il collegio uninominale di Pesaro e un terzo posto nel proporzionale". Lo afferma Alessia Morani, deputata del Pd. 'Ho comunicato al mio partito ... Pd, Alessia Morani infuriata: "A mia insaputa", lite con Letta A mia insaputa, il mio partito ha deciso di assegnarmi il collegio uninominale di Pesaro e un terzo posto nel proporzionale”. Lo afferma Alessia Morani, deputata del Pd. “Ho comunicato al mio partito ...(Adnkronos) - “È stata una lunga notte e finalmente sono state decise le liste dei candidati del Partito democratico per le prossime elezioni politiche. Ho saputo quale fosse la mia posizione in lista ...