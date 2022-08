giancarlogiral5 : RT @LucioMalan: Banca d’Italia comunica i dati sul debito pubblico a giugno: siamo a 2766mld di €, di cui 123mld fatti dal governo Draghi i… - GabrielPelleg : RT @LucioMalan: Banca d’Italia comunica i dati sul debito pubblico a giugno: siamo a 2766mld di €, di cui 123mld fatti dal governo Draghi i… - UfficioStampaBI : #16agosto #Bankitalia #Statistiche diffusi oggi i dati relativi al debito e al fabbisogno delle Amministrazioni pub… - blidonni : RT @bancaditalia: A giugno 2022 il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di €11,2 mld rispetto al mese precedente, risultando… - Tele_Nicosia : A giugno debito pubblico in crescita a 2.766 miliardi -

Il Denaro

Cresce di 11,2 miliardi ilpubblico ae tocca quota 2.766,4 miliardi di euro, raggiungendo una nuovo record in valori assoluti. E' quanto emerge dai dati riportati dal Supplemento Finanza Pubblica del bollettino ...L'aumento deldelle amministrazioni pubbliche Nel mese diildelle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 11,2 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.766,4 ... A giugno debito pubblico in crescita a 2.766 miliardi - Ildenaro.it Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Cresce di 11,2 miliardi il debito pubblico a giugno e tocca quota 2.766,4 miliardi di euro, raggiungendo un altro record in valori assoluti. E' quanto emerge dai dati riportati dal Supplemento Finanza ...