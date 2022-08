A Fiumicino la prima edizione della Festa della Musica, dal 19 al 21 agosto (Di martedì 16 agosto 2022) Fiumicino – Dopo il grande successo della Festa di Ferragosto (leggi qui) i festeggiamenti dell’estate continuano: Dal 19 al 21 agosto, sempre nella location di via del Faro 74 angolo via Coni Zugna, a Fiumicino ci sarà la Festa della Musica. Un’occasione per assaporare il pescato locale, quello freschissimo della flotta peschereccia di Fiumicino, cucinato dalle sapienti mani di due chef, mentre si ascolta ottima Musica. Questo è, infatti, l’obiettivo della prima edizione della Festa ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 16 agosto 2022)– Dopo il grande successodi Ferr(leggi qui) i festeggiamenti dell’estate continuano: Dal 19 al 21, sempre nella location di via del Faro 74 angolo via Coni Zugna, aci sarà la. Un’occasione per assaporare il pescato locale, quello freschissimoflotta peschereccia di, cucinato dalle sapienti mani di due chef, mentre si ascolta ottima. Questo è, infatti, l’obiettivo...

