A che ora la finale di Marcell Jacobs agli Europei? Orario preciso 100 metri, corsia, avversari e tv (Di martedì 16 agosto 2022) Marcell Jacobs si è qualificato per la finale dei 100 metri agli Europei di atletica in corso a Monaco di Baviera (Germania). Sin dall'uscita dai blocchi il campione olimpico è apparso in grande spolvero, poi si è lasciato andare con una progressione devastante, salvo rallentare vistosamente negli ultimi 40 metri! Per lui un crono di 10 secondi netti, il miglior tempo delle semifinali: il classe 1994 ha però dimostrato di valere molto meno. A CHE ORA LA finale DI Marcell Jacobs agli Europei? La finale dei 100 metri con Marcell Jacobs inizierà alle 22.15 di martedì 16 agosto.

