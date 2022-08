45 anni fa la morte di Elvis Presley: il rock’n’roll, la leggenda e la rivoluzione | Memories (Di martedì 16 agosto 2022) Con la morte di Elvis Presley il mondo si ferma per un istante, e probabilmente deve ancora riprendere i suoi giri. Idolo delle rockstar di tutti i tempi, dai Beatles più sbarbati al Bruce Springsteen più esagitato, il Re del rock – “The King”, per l’appunto – è ancora oggi oggetto di studio e fonte di ispirazione. Sue sono l’estetica, l’attitudine, la libertà e l’intuizione cui oggi dobbiamo tantissimi stili che il rock offre nelle sue infinite sfumature. Elvis ha forgiato tutto, attingendo da ciò che il Dopoguerra offriva per poterlo riproporre alle nuove generazioni come momento di aggregazione e slancio generazionale. Il 16 agosto 1977 Elvis Presley si trova a Graceland, la sua immensa tenuta a Memphis, e poche ore lo separano dal concerto che dovrà tenere a Portland. Ha 42 ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Con ladiil mondo si ferma per un istante, e probabilmente deve ancora riprendere i suoi giri. Idolo delle rockstar di tutti i tempi, dai Beatles più sbarbati al Bruce Springsteen più esagitato, il Re del rock – “The King”, per l’appunto – è ancora oggi oggetto di studio e fonte di ispirazione. Sue sono l’estetica, l’attitudine, la libertà e l’intuizione cui oggi dobbiamo tantissimi stili che il rock offre nelle sue infinite sfumature.ha forgiato tutto, attingendo da ciò che il Dopoguerra offriva per poterlo riproporre alle nuove generazioni come momento di aggregazione e slancio generazionale. Il 16 agosto 1977si trova a Graceland, la sua immensa tenuta a Memphis, e poche ore lo separano dal concerto che dovrà tenere a Portland. Ha 42 ...

SkyTG24 : 45 anni fa moriva Elvis Presley. FOTO - Avvenire_Nei : “È aperta in Campidoglio la camera ardente del giornalista, scomparso sabato scorso a 93 anni. Il figlio Alberto: «… - TgLa7 : ??GENOVA??14 AGOSTO ore 11.36 il minuto di silenzio per ricordare la tragedia del crollo del Ponte Morandi che, quatt… - FsSenni : RT @PensieroNo: Morte improvvisa per l’ attrice e comica di Zelig e Colorado Anna Rita Luceri, aveva 48 anni - il_kuzzo : RT @ldibartolomei: Da inizio agosto sono morte 1700 persone di #COVID19 Più in tutti gli agosto dei due anni precedenti Una emergenza e un… -