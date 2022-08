30 Posti da Infermiere all’ASST di Cremona (Di martedì 16 agosto 2022) L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 30 Infermieri (collaboratore professionale sanitario – categoria D) con contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di trenta collaboratori professionali sanitari, infermieri, categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, Infermiere, categoria contrattuale D. Requisiti ed Invio della Domanda Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 3 agosto 2022 e sara' disponibile sul sito: https://www.asst-Cremona.it Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 16 agosto 2022) L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) diha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 30 Infermieri (collaboratore professionale sanitario – categoria D) con contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di trenta collaboratori professionali sanitari, infermieri, categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale sanitario,, categoria contrattuale D. Requisiti ed Invio della Domanda Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 3 agosto 2022 e sara' disponibile sul sito: https://www.asst-.it Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti ...

