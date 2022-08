Zazzaroni | i tre messaggi di Mourinho alla società giallorossa

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 agosto 2022) Il direttore del Corriere dello Sport, Ivanscrive oggi degli mdM, idi. Una forma tutta nuova di comunicazione che il tecnico giallorosso ha utilizzato ieri durante la sfida contro la Salernitana per inviareil primo al 68? quando ha sostituito Abraham con Matic, il secondo al 79? quando ha messo Wijnaldum al posto dell’altra punta, Zaniolo, e tenuto in campo Dybala che non ne aveva più da un pezzo. Il terzo a un minuto dal novantesimo quando l’argentino ha potuto finalmente lasciare il posto a El Shaarawy Molto semplice, secondo, la lettura deiinviati dal tecnico giallorosso caro Tiago Pinto e cari Friedkin, Felix e Shoumurodov non li considero più impiegabili nella Roma, pertanto ...