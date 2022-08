WWE: WrestleMania 39 infrange il record di vendite nel primo giorno di apertura (Di lunedì 15 agosto 2022) La WWE ha ottenuto un successo da record a pochi giorni dall’inizio della vendita dei biglietti per il prossimo evento WrestleMania 39 a Los Angeles, in California. Michael Cole ha annunciato a SmackDown la scorsa settimana che la compagnia ha raggiunto il più alto numero di biglietti venduti nel primo giorno nella storia della federazione. Non ha rivelato il numero esatto di ticket venduti. L’attuale allestimento dello stadio è quello tipico di WrestleMania: tutto ciò che è dietro lo stage non è disponibile. Non è noto se e quando la WWE intenda liberare altri posti. record di vendite I biglietti combinati per i due giorni sono esauriti per l’evento e al momento non se ne trova nessuno su Ticketmaster. Per quanto riguarda le singole serate, sono rimasti ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 15 agosto 2022) La WWE ha ottenuto un successo daa pochi giorni dall’inizio della vendita dei biglietti per il prossimo evento39 a Los Angeles, in California. Michael Cole ha annunciato a SmackDown la scorsa settimana che la compagnia ha raggiunto il più alto numero di biglietti venduti nelnella storia della federazione. Non ha rivelato il numero esatto di ticket venduti. L’attuale allestimento dello stadio è quello tipico di: tutto ciò che è dietro lo stage non è disponibile. Non è noto se e quando la WWE intenda liberare altri posti.diI biglietti combinati per i due giorni sono esauriti per l’evento e al momento non se ne trova nessuno su Ticketmaster. Per quanto riguarda le singole serate, sono rimasti ...

