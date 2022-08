Vuelta a España: Carapaz e quattro debutti assoluti nella Ineos Grenadiers (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo i podi raggiunti al Giro d’Italia e al Tour de France, la Ineos Grenadiers ha ufficializzato gli otto che partiranno per la Vuelta a España. A guidare gli inglesi sarà, come già accaduto nella Corsa Rosa, Richard Carapaz. LEGGI ANCHE: Vuelta a España: Roglic sarà il capitano della Jumbo Visma Torna a partecipare in un GT dopo tanti infortuni Tao Gheogegan Hart, una valida alternativa così come Pavel Sivakov. Il passista principale sarà invece Dylan van Baarle, il quale dovrà istruire al meglio i quattro debuttanti assoluti in un grande giro che completano la selezione dei granatieri: si tratta di Ethan Hayter, Carlos Rodriguez, Luke Plapp e Ben Turner. L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Leggi su blogciclismo (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo i podi raggiunti al Giro d’Italia e al Tour de France, laha ufficializzato gli otto che partiranno per la. A guidare gli inglesi sarà, come già accadutoCorsa Rosa, Richard. LEGGI ANCHE:: Roglic sarà il capitano della Jumbo Visma Torna a partecipare in un GT dopo tanti infortuni Tao Gheogegan Hart, una valida alternativa così come Pavel Sivakov. Il passista principale sarà invece Dylan van Baarle, il quale dovrà istruire al meglio idebuttantiin un grande giro che completano la selezione dei granatieri: si tratta di Ethan Hayter, Carlos Rodriguez, Luke Plapp e Ben Turner. L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

Il 16 agosto 2019 moriva Felice Gimondi Tre anni fa ci lasciava Felice Gimondi , leggenda del ciclismo italiano, uno dei sette corridori capaci di vincere tutti e tre i grandi giri: Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta a España, ma anche il titolo di campione del mondo, più quattro classiche monumento. Tutto questo nonostante la sua carriera sia coincisa in gran parte con quella del 'Cannibale' Eddy Merckx : ... Vuelta: la UAE punterà su Almeida sulle strade di Spagna L'UAE Team Emirates ha scelto gli 8 corridori che parteciperanno alla Vuelta España di ciclismo, che partirà da Utrecht (Paesi Bassi) il 19 agosto, per poi spostarsi in Spagna e concludersi a Madrid l'11 settembre dopo un totale di 3.280 chilometri. La squadra emiratina ... TUTTOBICIWEB.it Tre anni fa ci lasciava Felice Gimondi , leggenda del ciclismo italiano, uno dei sette corridori capaci di vincere tutti e tre i grandi giri: Tour de France, Giro d'Italia e, ma anche il titolo di campione del mondo, più quattro classiche monumento. Tutto questo nonostante la sua carriera sia coincisa in gran parte con quella del 'Cannibale' Eddy Merckx : ...L'UAE Team Emirates ha scelto gli 8 corridori che parteciperanno alladi ciclismo, che partirà da Utrecht (Paesi Bassi) il 19 agosto, per poi spostarsi in Spagna e concludersi a Madrid l'11 settembre dopo un totale di 3.280 chilometri. La squadra emiratina ... ASTANA. LOPEZ AL GIRO, LUTSENKO AL TOUR, DE LA CRUZ ALLA VUELTA. E NIBALI