Vuelta 2022, quarta tappa Vitoria Gasteiz-Laguardia: percorso e altimetria (Di lunedì 15 agosto 2022) La quarta tappa della Vuelta di Spagna 2022 porta la corsa da Vitoria-Gasteiz a Laguardia dopo 152,5 chilometri e presenta un percorso vallonato e insidioso, in netto contrasto con quanto visto nelle prime tre frazioni in Olanda. L’altimetria infatti presenta due GPM “ufficiali”, ma in realtà tutta la parte centrale della tappa è un nervoso saliscendi che potrebbe favorire i fuggitivi di giornata. Nella prima parte i corridori dovranno affrontare il Puerto de Opakua (5 km al 6,9% medio), ma il momento chiave potrebbe arrivare a circa 20 km dall’arrivo quando il gruppo attaccherà il Puerto de Herrera. Una salita di 7,3 km alla media del 4,8% ma con punte ben più impegnative che potrebbero ridurre il gruppo nel caso di ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Ladelladi Spagnaporta la corsa dadopo 152,5 chilometri e presenta unvallonato e insidioso, in netto contrasto con quanto visto nelle prime tre frazioni in Olanda. L’infatti presenta due GPM “ufficiali”, ma in realtà tutta la parte centrale dellaè un nervoso saliscendi che potrebbe favorire i fuggitivi di giornata. Nella prima parte i corridori dovranno affrontare il Puerto de Opakua (5 km al 6,9% medio), ma il momento chiave potrebbe arrivare a circa 20 km dall’arrivo quando il gruppo attaccherà il Puerto de Herrera. Una salita di 7,3 km alla media del 4,8% ma con punte ben più impegnative che potrebbero ridurre il gruppo nel caso di ...

