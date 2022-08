Volo MH17: tribunale, giudici emetteranno verdetto il 17/11 (Di lunedì 15 agosto 2022) I giudici olandesi emetteranno il loro verdetto il 17 novembre prossimo nel processo a quattro uomini accusati di aver abbattuto il Volo MH17 della Malaysia Airlines sui cieli dell'Ucraina nel 2014: ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022) Iolandesiil loroil 17 novembre prossimo nel processo a quattro uomini accusati di aver abbattuto ildella Malaysia Airlines sui cieli dell'Ucraina nel 2014: ...

I giudici olandesi emetteranno il loro verdetto il 17 novembre prossimo nel processo a quattro uomini accusati di aver abbattuto il volo MH17 della Malaysia Airlines sui cieli dell'Ucraina nel 2014: lo ha annunciato oggi un tribunale. "Il 17 novembre 2022 è stato scelto come data provvisoria per la sentenza nel processo penale ..."