(Di lunedì 15 agosto 2022)De, la bassista dei, si è ormai lasciata andare definitivamente. Le sueestive, poi, sono in perfetto stile "Temptation Island 2022", come lei stessa le ha definite su Instagram. La bassista deicontinua a postare ledei momenti di relax ad Ibiza con gli amici,però rinunciare al suo profondo e, ormai noto, lato sexy. In molti scatti, infatti, laer si mostra a seno nudo, coperto dalle "stelline" per aggirare la censura. Dopo ilveli integrale,continua a provocare conosé in cui il décolleté è sempre protagonista. D'altronde la bassista non lo copre neanche sul palco: perché farlo al mare? I suoi follower hanno gradito ...

tempoweb : #Victoria De Angelis senza freni, le vacanze rock di lady #Maneskin | FOTO #15agosto - PippiMellone : RT @PippiMellone: Victoria De Angelis, l'iconica bassista dei #maneskin @thisismaneskin a Nardò per godersi il mare più bello, tra #portose… - Richoxpsd : Due giorni fa in una serata ho incrociato lo sguardo con Victoria De Angelis dei Maneskin e io tipo pietrificato. - flpsq : Pazzesche Maria Elena Boschi e Victoria De Angelis - ParliamoDiNews : Victoria De Angelis, reggiseno red passion: sdraiata a letto è un sogno #victoriadeangelis #13agosto -

... prestigiosa maratona live presso la quale la formazione guidata da Damiano David e De si è esibita all'inizio dello scorso giugno. Oltre diverse domande "leggere" (piatti preferiti, ...... singolo dei Four Season del 1967, al quale il gruppo musicale romano, composto da Damiano David (voce), De (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria), ha dato una ... Victoria De Angelis dei Maneskin, scatti bollenti su Instagram/ Lato B in fiamme e sen* in vista Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, si è ormai lasciata andare definitivamente. Le sue vacanze estive, poi, sono in perfetto stile ...