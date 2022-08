Vezzali | «DAZN? Inaccettabile il disagio causato Tavolo urgente con Lega | Mise e Agcom»

(Di lunedì 15 agosto 2022) Valentina, sottosegretario allo Sport, ha parlato dei disservizi die ha fatto un appello importante Valentina, sottosegretario allo Sport, ha parlato dei disservizi die ha fatto un appello importante sui propri canali social: «Riscontrato il grave eagli utenti per la mancata connessione a, sto predisponendo unconSerie A, ile l’, in modo da affrontare il prima possibile quanto accaduto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Valentina Vezzali, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, ha twettato così nella mattinata di oggi in merito ai disservizi ...I problemi di DAZN durante la prima giornata di Serie A fanno discutere. La Lega di A si è detta pronta ad azioni legali, mentre gli utenti sono inferociti.