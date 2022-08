Verso le Politiche, depositati 101 simboli al Viminale (26 hanno il nome del leader) (Di lunedì 15 agosto 2022) Sono in tutto 101 i contrassegni depositati al Viminale per concorrere alle elezioni Politiche in programma il 25 settembre. Alle 16 di ieri si è chiuso il portone del Viminale per l'affissione in bacheca dei loghi su cui l'Ufficio elettorale del ministero dell'Interno deciderà su ammissibilità, inammissibilità, richiesta correzioni e/o integrazioni. La stragrande maggioranza di loro dovrà raccogliere le firme per essere sulle schede elettorali. Le liste andranno presentate nelle varie Corti d'Appello domenica 21 e lunedì 22 agosto. Per la scorsa tornata elettorale del 2018 il ministero dell'Interno esaminò 103 contrassegni depositati e ne ammise 75. Entro 48 ore, ovvero entro la mezzanotte del 16 agosto, verranno notificati gli ammessi e i ricusati, poi saranno concesse altre 48 ore per presentare le ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 15 agosto 2022) Sono in tutto 101 i contrassegnialper concorrere alle elezioniin programma il 25 settembre. Alle 16 di ieri si è chiuso il portone delper l'affissione in bacheca dei loghi su cui l'Ufficio elettorale del ministero dell'Interno deciderà su ammissibilità, inammissibilità, richiesta correzioni e/o integrazioni. La stragrande maggioranza di loro dovrà raccogliere le firme per essere sulle schede elettorali. Le liste andranno presentate nelle varie Corti d'Appello domenica 21 e lunedì 22 agosto. Per la scorsa tornata elettorale del 2018 il ministero dell'Interno esaminò 103 contrassegnie ne ammise 75. Entro 48 ore, ovvero entro la mezzanotte del 16 agosto, verranno notificati gli ammessi e i ricusati, poi saranno concesse altre 48 ore per presentare le ...

