Verona-Napoli, le formazioni ufficiali. Spalletti sceglie Meret, Sirigu in panchina (Di lunedì 15 agosto 2022) Verona-Napoli, le formazioni ufficiali Le formazioni ufficiali di Verona-Napoli Verona: In arrivo Napoli 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 15 agosto 2022), leLedi: In arrivo4-3-3:, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #SerieA | Le probabili scelte di #Spalletti per l'esordio del @sscnapoli contro il @HellasVeronaFC - sscnapoli : ?? #Spalletti “Questo Napoli farà innamorare ancora i tifosi” ?? - DiMarzio : #SerieA | @HellasVeronaFC-@sscnapoli è anche la partita di Claudio #Garella: l'omaggio del club veneto al portiere… - SimoneCosimi : Dovessero esserci problemi con #VeronaNapoli, questo il link per Dazn Lite ???? - saIva___ : Arrivata mail Dazn con link per Verona Napoli da usare in caso di problemi di accesso all’app -