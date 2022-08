Verona - Napoli : Ecco le formazioni ufficiali (Di lunedì 15 agosto 2022) Ancora pochi minuti al calcio d'inizio di Verona-Napoli, queste le formazioni ufficiali : Verona ( 3-5-2 ) Montipò, Dawidowicz, Gunter, Amione, Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic, Henry, Lasagna. All. Cioffi Napoli ( 4-3-3 ) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 15 agosto 2022) Ancora pochi minuti al calcio d'inizio di, queste le( 3-5-2 ) Montipò, Dawidowicz, Gunter, Amione, Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic, Henry, Lasagna. All. Cioffi( 4-3-3 ) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

