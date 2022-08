Verona-Napoli 2-5, pagelle / Spalletti ha bonificato lo spogliatoio, si sono rivisti fame e abbracci (Di lunedì 15 agosto 2022) Le pagelle di Verona-Napoli 2-5 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Stavolta, Verona e Napoli almeno per un intero minuto di silenzio sono unite dall’amore per Claudio Garella, e non divise dal presunto libertinaggio di Giulietta, e piace pensare che Garellik da lassù abbia messo una mano in testa al povero Meret, alla ricerca di se stesso e di un’altra squadra. Bentrovata Ilaria cara e buon Ferragosto. Meret gioca una partita senza colpe e vola pure a parare un tiro all’improvviso di Hongla – 6,5 Non può nulla sui gol presi. Una nota di merito perché ha affrontato una partita difficile nonostante il chiacchiericcio degli ultimi mesi e l’assoluta mancanza di fiducia da parte del club e dei tifosi – 6 DI LORENZO. Verona lo battezza ufficialmente da ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 agosto 2022) Ledi2-5 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Stavolta,almeno per un intero minuto di silenziounite dall’amore per Claudio Garella, e non divise dal presunto libertinaggio di Giulietta, e piace pensare che Garellik da lassù abbia messo una mano in testa al povero Meret, alla ricerca di se stesso e di un’altra squadra. Bentrovata Ilaria cara e buon Ferragosto. Meret gioca una partita senza colpe e vola pure a parare un tiro all’improvviso di Hongla – 6,5 Non può nulla sui gol presi. Una nota di merito perché ha affrontato una partita difficile nonostante il chiacchiericcio degli ultimi mesi e l’assoluta mancanza di fiducia da parte del club e dei tifosi – 6 DI LORENZO.lo battezza ufficialmente da ...

