Verona Napoli 2-4 LIVE: il piazzato di Lobotka vale il poker azzurro

Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Verona e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Allo stadio Bentegodi, Verona e Napoli si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Verona Napoli 2-4 MOVIOLA

1 ' Fischio d'inizio al Bentegodi
5? Primi cinque minuti con ritmi piuttosto lenti
11? OCCASIONE Napoli – Lozano fugge a destra e assiste Osimhen che da pochi passi ciabatta malamente il pallone
13? Tentativo di Zielinski dal limite, Montipò bravo ad alzare sopra la traversa
18? Ci prova anche Kvaratskhelia dal limite, palla fuori di poco
21? Ancora Osimhen per Lozano, diagonale da posizione ...

