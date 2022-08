Uomini e Donne anticipazioni 15 agosto 2022, gli ospiti speciali della prima registrazione (Di lunedì 15 agosto 2022) Le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne 2022/2023 sono previste per la fine di agosto e fervono già i preparativi. E se gli autori del talk show di Maria De Filippi sono già al lavoro per definire i nuovi tronisti e le dame e i cavalieri del trono over che rivedremo seduti in studio a settembre, si mormora che alcune coppie nate a Uomini e Donne abbiano già ricevuto l’invito per la prima puntata. A quanto pare non si tratta delle coppie del trono classico, bensì di quelle del trono over: nello specifico Diego Tavani e Aneta Buchtova, che stanno per andare a convivere, e Biagio Buonomo e Caterina Corradino, che a breve si sposeranno. Si mormora addirittura che le telecamere di Maria De Filippi saranno presenti alle nozze, che ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 15 agosto 2022) Le prime registrazioninuova stagione di/2023 sono previste per la fine die fervono già i preparativi. E se gli autori del talk show di Maria De Filippi sono già al lavoro per definire i nuovi tronisti e le dame e i cavalieri del trono over che rivedremo seduti in studio a settembre, si mormora che alcune coppie nate aabbiano già ricevuto l’invito per lapuntata. A quanto pare non si tratta delle coppie del trono classico, bensì di quelle del trono over: nello specifico Diego Tavani e Aneta Buchtova, che stanno per andare a convivere, e Biagio Buonomo e Caterina Corradino, che a breve si sposeranno. Si mormora addirittura che le telecamere di Maria De Filippi saranno presenti alle nozze, che ...

danieleviotti : Ciao, buonasera e buon ferragosto @pdnetwork. Volevo dirti, partito mio, che se credi veramente nelle cose che dici… - poliziadistato : Buongiorno e buon #ferragosto. Anche oggi le nostre donne e i nostri uomini garantiranno la sicurezza nelle città i… - ciropellegrino : Queste donne e questi uomini hanno fornito un pasto a chi non può permetterselo anche a #Ferragosto. È la Mensa de… - LAKEJIMIN : RT @wasserkerker: ma gli uomini nobili di una volta che indossavano i tacchi e la gonnella erano pure loro non binary o vale solo per le do… - Emer1678 : RT @ciropellegrino: Queste donne e questi uomini hanno fornito un pasto a chi non può permetterselo anche a #Ferragosto. È la Mensa del Ca… -