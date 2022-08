Un posto al sole si ferma | ecco il motivo

Leggi su formatonews

(Di lunedì 15 agosto 2022) Vediamo cosa ci aspetta per il nuovo appuntamento della soap opera che va in onda da anni ed è super apprezzata dal pubblico. Oggi è il 15 di agosto, scopriamo insieme che cosa ci attende per Unal, ovvero il programma che tutti noi amiamo e che viene registrato direttamente da Napoli, e che va in onda da anni. Come sappiamo le vicende della famiglia Palladini piacciono a tutti, e siamo curiosi di sapere come si evolveranno le varie storie che ci sono e che ruotano attorno al mitico palazzo. Ma qualcosa di diverso c’è all’orizzonte, ovvero Unalsi prende una pausa estiva in questo momento, per ben due settimane come era già successo negli anni precedenti, quindi non solo dal 15 al 19 agosto niente soap opera ma anche dal 22 al 27 agosto. I palinsesti della Rai quindi sono ...