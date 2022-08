Un Posto al Sole oggi 15 agosto non va in onda

fanpage : È morta Carmen Scivittaro, l'attrice aveva 77 anni - RaiNews : Nella fiction partenopea, interpretava il personaggio di Teresina, la moglie di Otello. L’attrice è scomparsa oggi,… - fanpage : 'Sarai sempre nei nostri cuori, Carmen' Un Posto al Sole dice addio a Carmen Scivittaro, morta a 77 anni. Sulla pa… - ilmessaggeroit : Addio a Carmen Scivittaro, la Teresina di 'Un posto al sole': l'attrice aveva 78 anni - infoitcultura : Un posto al sole, è morta Carmen Scivittaro. Il ricordo dei colleghi -

È deceduta all'età di 77 anni Carmen Scivittaro, attrice nota al grande pubblico per aver interpretato per anni Teresa Diacono nella soap 'Unal'. La notizia è stata data da un suo collega, Alberto Rossi. "È una notizia che non avremmo mai voluto avere", ha detto in una serie di storie Instagram. "Sapevate che Carmen non era con ...... Alle elementari a me non me l'hanno spiegato, che ildove sono nato mi avrebbe piegato. (Quando mai) Il mondo è un gruppo di persone, nessuno vive come vuole. (Quando vuoi) Sto male, come ...Addio alla popolare attrice Carmen Scivittaro. Aveva 77 anni. È stata per molti anni Teresa Diacono nella soap Rai Un posto al sole, un personaggio molto amato dal pubblico. L’attrice, da qualche temp ...Sapevi che oggi lunedì 15 agosto Un Posto al Sole non va in onda Scopri qui cosa succede e come cambia la programmazione della soap!