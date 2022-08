Un altro domani, anticipazioni: Carmen decide di sposare Victor, ma la verità è un'altra (Di lunedì 15 agosto 2022) Il sentimento che lega Carmen e Kiros, durante le prossime puntate di Un altro domani, non farà che rafforzarsi e condurrà i due giovani a prendere una drastica e rischiosa decisione. Tutto partirà quando la ragazza scoprirà che il padre Francisco ha contratto un ingente debito con Ventura che verrebbe azzerato se lei accettasse di sposare Victor. Carmen, però, come segnalano le anticipazioni della soap opera di Canale 5, non vorrà saperne di convolare a nozze con un uomo che non ama in quanto il suo cuore batte solo per Kiros e continuerà a frequentare di nascosto il giovane operaio. La giovane, però, sempre più pressata dall'assurda richiesta del genitore, deciderà di scappare dalla colonia e dirà anche addio al suo amato che, a sorpresa, le ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 15 agosto 2022) Il sentimento che legae Kiros, durante le prossime puntate di Un, non farà che rafforzarsi e condurrà i due giovani a prendere una drastica e rischiosa decisione. Tutto partirà quando la ragazza scoprirà che il padre Francisco ha contratto un ingente debito con Ventura che verrebbe azzerato se lei accettasse di, però, come segnalano ledella soap opera di Canale 5, non vorrà saperne di convolare a nozze con un uomo che non ama in quanto il suo cuore batte solo per Kiros e continuerà a frequentare di nascosto il giovane operaio. La giovane, però, sempre più pressata dall'assurda richiesta del genitore,rà di scappare dalla colonia e dirà anche addio al suo amato che, a sorpresa, le ...

