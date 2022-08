Umberto Bossi verso la nona legislatura in Parlamento: la Lega pronta a ricandidarlo. Ma stavolta il “Senatur” correrà per la Camera (Di lunedì 15 agosto 2022) Se lo vorrà, Umberto Bossi potrà tornare in Parlamento per la nona legislatura consecutiva. Il fondatore della Lega Nord e il segretario del partito che ne ha preso il posto, Matteo Salvini, si sentiranno nei prossimi giorni per stabilire i dettagli. Ma il seggio sicuro non è in discussione, come dimostra il fatto che suo figlio Renzo si sia già recato in sede a ritirare i moduli per presentarsi. “La candidatura per Bossi è a disposizione, tocca solo a lui decidere”, dicono fonti di via Bellerio al Corriere della Sera. Questa volta però il Senatur, diversamente dall’ultima, dovrebbe correre alla Camera, dove ha già occupato un seggio dal 1992 al 2017, e non a Palazzo Madama. Le sue condizioni di salute infatti non fanno pronosticare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Se lo vorrà,potrà tornare inper laconsecutiva. Il fondatore dellaNord e il segretario del partito che ne ha preso il posto, Matteo Salvini, si sentiranno nei prossimi giorni per stabilire i dettagli. Ma il seggio sicuro non è in discussione, come dimostra il fatto che suo figlio Renzo si sia già recato in sede a ritirare i moduli per presentarsi. “La candidatura perè a disposizione, tocca solo a lui decidere”, dicono fonti di via Bellerio al Corriere della Sera. Questa volta però il, diversamente dall’ultima, dovrebbe correre alla, dove ha già occupato un seggio dal 1992 al 2017, e non a Palazzo Madama. Le sue condizioni di salute infatti non fanno pronosticare ...

