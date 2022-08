Ultime Notizie – Taiwan, sale tensione dopo nuova visita delegazione Usa (Di lunedì 15 agosto 2022) A quasi due settimane dalla disputa sulla visita a Taiwan della speaker della Camera dei rappresentanti Usa Nancy Pelosi, la visita di un’altra delegazione statunitense a Taipei ha innescato nuove tensioni con Pechino. Il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha ricevuto lunedì i cinque membri del Congresso guidati dal senatore democratico Ed Markey al palazzo presidenziale, secondo quanto riferito dai media locali. La parte cinese ha parlato di un’altra “provocazione” e ha annunciato nuove manovre intorno a Taiwan. Il portavoce del ministero della Difesa Wu Qian ha visto una “palese violazione” degli accordi Cina-Usa e una violazione della sovranità cinese e dell’integrità territoriale. La visita manda un “segnale sbagliato alle forze indipendentiste” a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 15 agosto 2022) A quasi due settimane dalla disputa sulladella speaker della Camera dei rappresentanti Usa Nancy Pelosi, ladi un’altrastatunitense a Taipei ha innescato nuove tensioni con Pechino. Il presidente diTsai Ing-wen ha ricevuto lunedì i cinque membri del Congresso guidati dal senatore democratico Ed Markey al palazzo presidenziale, secondo quanto riferito dai media locali. La parte cinese ha parlato di un’altra “provocazione” e ha annunciato nuove manovre intorno a. Il portavoce del ministero della Difesa Wu Qian ha visto una “palese violazione” degli accordi Cina-Usa e una violazione della sovranità cinese e dell’integrità territoriale. Lamanda un “segnale sbagliato alle forze indipendentiste” a ...

