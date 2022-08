Ultime Notizie – Morta Carmen Scivittaro | la Teresa di ‘Un posto al sole’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 15 agosto 2022) Addio alladi “Unal sole”. E’a 77 anni, dopo una lunga malattia,, l’attrice che per 20 anni ha interpretato il ruolo nella serie cult della Rai ambientata a Napoli. A darne notizia sui social due colleghi della fiction Walter Melchionda e Alberto Rossi. Prima di recitare nella soap fu drammaturga di atti unici trasmessi da Radio 2 e attrice in svariate opere teatrali, tra cui Mestiere di padre di Raffaele Viviani, La gatta Cenerentola di Roberto De Simone, Ceneri di Beckett di Lello Serao. Nel 2018 si ritirò dalle scene in seguito di un lutto familiare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione