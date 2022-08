Ultime Notizie – Elezioni 2022, Renzi: “Progetto terzo polo va oltre 25 settembre” (Di lunedì 15 agosto 2022) Il passo indietro “l’ho fatto volentieri, consapevole che questo Progetto va ben oltre il 25 settembre, va verso le europee e le amministrative e può dare un tetto a tanta gente dopo le Elezioni. Io sono molto ottimista”. Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi, ai microfoni di Radio Leopolda, secondo il quale il passo indietro era “l’unica cosa che andava fatta per chiudere la partita del terzo polo. Abbiamo sempre pensato che la politica non sia inseguire un’ambizione personale “Se volete la Meloni premier votate a destra, se volete Draghi premier votate noi”, dice ancora il leader di Iv. “Noi siamo l’unico voto utile, non è utile un voto a quella indistinta miscellanea di partiti che sta sia a destra che a sinistra”, rimarca l’ex premier sottolineando di non credere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 15 agosto 2022) Il passo indietro “l’ho fatto volentieri, consapevole che questova benil 25, va verso le europee e le amministrative e può dare un tetto a tanta gente dopo le. Io sono molto ottimista”. Lo dice il leader di Iv Matteo, ai microfoni di Radio Leopolda, secondo il quale il passo indietro era “l’unica cosa che andava fatta per chiudere la partita del. Abbiamo sempre pensato che la politica non sia inseguire un’ambizione personale “Se volete la Meloni premier votate a destra, se volete Draghi premier votate noi”, dice ancora il leader di Iv. “Noi siamo l’unico voto utile, non è utile un voto a quella indistinta miscellanea di partiti che sta sia a destra che a sinistra”, rimarca l’ex premier sottolineando di non credere ...

