Tutti contro la Rowling | dopo le minacce dei talebani trans | arrivano quelle degli islamici

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 15 agosto 2022) Londra, 15 ago — Non c’è pace per J.K., la «mamma» di Harry Potter che da anni subiscee ostracismo da parteattivisti Lgbt e dell’establishment progressista (compreso il cast di attori di Harry Potter, che senza di lei probabilmente sarebbero rimasti a vendere pentole sulle tv via cavo) per avere «offeso i» esprimendo a più riprese che solo le donne hanno l’utero e mestruano. Minacciata anche dagliAlla persecuzione arcobaleno, infatti, ora si aggiunge quella dei fondamentalisti, che ieri l’hanno giurata alla scrittrice per aver condannato l’attacco al collega angloindiano Salman Rushdie. Laaveva osato esprimere orrore per la sorte toccata allo scrittore, che versa in condizioni gravi...