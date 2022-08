Turista semina il caos in aeroporto | falsi annunci all' altoparlante | ' Il volo è in ritardo' Poi perde l' aereo

Gazzettino : Zante, scherzo all'aeroporto: turista inglese annuncia falsi ritardi all'altoparlante (e semina il caos). Fermato - JeanDanton3 : Hai capito il giovane 'iracheno'. Colpa di Salvini che semina vento e raccoglie tempesta, come disse la Lorenzin ad… -

ilmessaggero.it

Caos all' aeroporto di Zante ( Grecia ) dove uninglese ha seminato il panico diffondendo dei falsi annunci all'altoparlante, forse per fare uno scherzo . 'Il volo per Gatwick è stato ritardato di sei ore' aveva detto la voce, in inglese, ...Caos all' aeroporto di Zante ( Grecia ) dove uninglese ha seminato il panico diffondendo dei falsi annunci all'altoparlante, forse per fare uno scherzo . 'Il volo per Gatwick è stato ritardato di sei ore' aveva detto la voce, in inglese, ... Zante, scherzo all'aeroporto: turista inglese annuncia falsi ritardi all'altoparlante (e semina il caos). Ferm Caos all'aeroporto di Zante (Grecia) dove un turista inglese ha seminato il panico diffondendo dei falsi annunci all'altoparlante, forse per fare uno scherzo. «Il volo per ...Caos all'aeroporto di Zante (Grecia) dove un turista inglese ha seminato il panico diffondendo dei falsi annunci all'altoparlante, forse per fare uno scherzo. «Il volo per ...