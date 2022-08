Tuffi | oro Italia nel Team Event! Le parole degli azzurri | “Tremavano le gambe | siamo stati bravi”

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 agosto 2022) Gli Europei 2022 di, scattati oggi a Roma, hanno subito regalato l’oro all’nella prima finale in programma: nelevent si sono laureati campioni d’Europa Chiara Pellacani, Sarah Jodoin Di Maria, Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu, i quali hanno parlato subito dopo aver conquistato il titolo continentale. Apre Chiara Pellacani: “Devo dire che eravamo emozionatissimi. Non sapevo cosa aspettarmi in casa, è stato bellissimo, il pubblico si è sentito“. Gioia sprizzante per Sarah Jodoin Di Maria: “E’ una cosa unica,fieri di questa gara,“. Le sensazioni di Andreas Sargent Larsen: “Il primo salto ero molto nervoso, il pubblico si è fatto sentire tantissimo e mile. Poi mi ...