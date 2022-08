Trovata viva la figlia di Micalizio | superpoliziotto degli anni ' 80

Leggi su iltempo

(Di lunedì 15 agosto 2022) Marina Paola, scomparsa ieri all'Isola d'Elba è stata ri. Lo confermano fonti della Polizia dell'isola. La donna,dell'ex "" Pippoche indagò sulle infiltrazioni di mafia e 'ndrangheta al Nord negliOttanta e Novanta, è stataattorno alle 19.30 su una scogliera nella zona di Procchio. Recuperata insieme al personale dell'Arma dei Carabinieri, è stata affidata alle cure del personale sanitario. Della donna, 48, non si avevano notizie da 36 ore. In mattinata erano stati trovati il suo cellulare e il suo cane, morto in acqua vicino agli scogli. Anche Marina Paolasarebbe stata individuata vicino agli scogli di Procchio. Per le ricerche era ...