Treviso, ruba 800 euro di bottiglie di champagne al supermercato: «Mi servivano per fare il bagno la notte di Ferragosto» (Di lunedì 15 agosto 2022) Otto bottiglie di champagne per un totale di 800 euro. Tutte marche pregiate, tutte destinate a finire, almeno così pare, in una vasca da bagno per realizzare un sogno forse rubato a qualche profilo Instagram. Una donna di 33 anni insieme al suo compagno di 38 e un terzo complice di 50 sono stati arrestati per furto in flagranza di reato al centro commerciale I giardini del Sole di Castelfranco Veneto, provincia di Treviso. La strategia per accumulare refurtiva era semplice. La donna sceglieva le bottiglie, il compagno rimuoveva il dispositivo antitaccheggio con una pinza e il complice metteva tutto nello zaino. Tanto semplice che è stata notata subito dagli addetti alla sicurezza del negozio. Davanti ai carabinieri di Castelfranco Veneto la donna si è giustificata ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) Ottodiper un totale di 800. Tutte marche pregiate, tutte destinate a finire, almeno così pare, in una vasca daper realizzare un sogno forseto a qualche profilo Instagram. Una donna di 33 anni insieme al suo compagno di 38 e un terzo complice di 50 sono stati arrestati per furto in flagranza di reato al centro commerciale I giardini del Sole di Castelfranco Veneto, provincia di. La strategia per accumulare refurtiva era semplice. La donna sceglieva le, il compagno rimuoveva il dispositivo antitaccheggio con una pinza e il complice metteva tutto nello zaino. Tanto semplice che è stata notata subito dagli addetti alla sicurezza del negozio. Davanti ai carabinieri di Castelfranco Veneto la donna si è giustificata ...

Open_gol : Dalle prime ricostruzioni sembra che l'intento reale fosse quello di rivendere le bottiglie - uandarin : Treviso, ruba 800 euro di bottiglie di champagne al supermercato: «Mi servivano per fare il bagno la notte di Ferra… - Eli74505503 : Come dice il governatore ' i veneti sono brava gente' «Vogliamo fare il bagno nello Champagne»: trio ruba bottiglie… - tribuna_treviso : I tre sono stati sorpresi con la refurtiva all’interno del centro commerciale “I giardini del Sole” di Castelfranco… - ABosurgi : RT @Gazzettino: «Vogliamo fare il bagno nello Champagne»: trio ruba bottiglie pregiate per 800 euro al ipermercato -