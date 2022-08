Traffico Roma del 15-08-2022 ore 17:30 (Di lunedì 15 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio è sempre buon Ferragosto dalla redazione Traffico regolare in queste ore pomeridiane sul grande raccordo anulare sull’altra turbano della 24 giornata di Ferragosto con pochi spostamenti anche per chi viaggia sull’intero percorso della tangenziale est alla Portuense ricordiamo la chiusura di via Bernardino Ramazzini causata da un allagamento tra via Giacomo Folchi via Federico Di Donato deviazioni previste anche per diverse linee del trasporto pubblico della zona teatro di strada animazione musica sono gli ingredienti dell’ evento spettacoli di strada sulla via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi Fino al 23 agosto dalle 20 alla mezzanotte ricordiamo la chiusura al Traffico delle Spezie via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi insieme a Piazza del Colosseo e nella capitale Sono in corso ai campionati ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio è sempre buon Ferragosto dalla redazioneregolare in queste ore pomeridiane sul grande raccordo anulare sull’altra turbano della 24 giornata di Ferragosto con pochi spostamenti anche per chi viaggia sull’intero percorso della tangenziale est alla Portuense ricordiamo la chiusura di via Bernardino Ramazzini causata da un allagamento tra via Giacomo Folchi via Federico Di Donato deviazioni previste anche per diverse linee del trasporto pubblico della zona teatro di strada animazione musica sono gli ingredienti dell’ evento spettacoli di strada sulla via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi Fino al 23 agosto dalle 20 alla mezzanotte ricordiamo la chiusura aldelle Spezie via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi insieme a Piazza del Colosseo e nella capitale Sono in corso ai campionati ...

