Torna The Cleaning Lady su Italia1 dopo la pausa, anticipazioni episodio 15 agosto (Di lunedì 15 agosto 2022) Torna in onda The Cleaning Lady su Italia1 dopo la pausa della scorsa settimana per la Coppa Italia. Nella seconda serata di lunedì di Ferragosto, 15 agosto, la serie tv Torna alla sua normale programmazione con l’episodio 1×07, dal titolo Padre nostro che sei a Las Vegas. Ecco le anticipazioni: I problemi coniugali di Thony vengono amplificati quando Marco pone domande difficili sui suoi metodi in cui lei ottiene le cure per Luca. Arman è determinato a uscire da Hayak, ma Garrett è deciso a sventare i suoi piani. La serie racconta la doppia vita di Thony De La Rosa, ex medico cambogiano-filippino, che per salvare la vita di suo figlio di cinque anni che una malattia rara e ha bisogno di cure ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 agosto 2022)in onda Thesuladella scorsa settimana per la Coppa Italia. Nella seconda serata di lunedì di Ferr, 15, la serie tvalla sua normale programmazione con l’1×07, dal titolo Padre nostro che sei a Las Vegas. Ecco le: I problemi coniugali di Thony vengono amplificati quando Marco pone domande difficili sui suoi metodi in cui lei ottiene le cure per Luca. Arman è determinato a uscire da Hayak, ma Garrett è deciso a sventare i suoi piani. La serie racconta la doppia vita di Thony De La Rosa, ex medico cambogiano-filippino, che per salvare la vita di suo figlio di cinque anni che una malattia rara e ha bisogno di cure ...

