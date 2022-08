Torino, Lukic potrebbe rimanere, ma senza fascia da capitano (Di lunedì 15 agosto 2022) Continua il caso Lukic al Torino: incontro oggi tra i dirigenti e il calciatore: potrebbe rimanere, ma senza più la fascia da capitano Incontro tra i dirigenti del Torino e Sasa Lukic, per discutere il caso che ha tenuto banco in casa Torino. Secondo quanto riportato da Torinogranata.it il serbo potrebbe anche rimanere a Torino, ma privato della fascia da capitano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Continua il casoal: incontro oggi tra i dirigenti e il calciatore:, mapiù ladaIncontro tra i dirigenti dele Sasa, per discutere il caso che ha tenuto banco in casa. Secondo quanto riportato dagranata.it il serboanche, ma privato dellada. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MCriscitiello : #esclusiva sportitalia Polveriera Torino. Altro caos. Juric allo scontro con il suo capitano, Lukic. Uomo di fiduci… - capuanogio : ?? Clamoroso al #Torino: #Lukic, appena nominato capitano, telefona a #Juric e gli annuncia che non vuole più fare… - CalcioNews24 : Torino, Lukic potrebbe rimanere, ma senza fascia da capitano - SimoAvetta : #lukic non so se leggerai mai questo tweet.. ma un consiglio, visto che sei comunque un bravo ragazzo, te lo@voglio… - GranataAndy : RT @MondoToro_net: ? L’allenamento del #Torino è iniziato con un’ora di ritardo. Tutti i calciatori e i membri dello staff erano negli spog… -