Terra Amara Anticipazioni 16 agosto 2022 | Yilmaz tormentato dai sensi di colpa Ecco che cosa ha fatto

(Di lunedì 15 agosto 2022) Ledella Puntata diin onda martedì 16su Canale 5 rivelano che l'Akkaya non riesce a darsi pace per ciò che ha. Intanto, lui e la Altun non fanno che inseguirsi... senza raggiungersi mai!

infoitcultura : Terra amara non va in onda il 15 agosto, quando ricomincia su Canale 5? - berta95italy : Cengaver scopre le bugie di Demir, #Terraamara - ElisabethWolf84 : RT @ujkivetmuar: questo è stato forse il momento più bello della serata di ieri. ha fatto spegnere tutte le luci, ha iniziato ad intonare a… - berta95italy : Sermin capisce che Veli è un truffatore, #Terraamara - infoitcultura : Un Altro Domani e Terra Amara cancellate: al loro posto… -

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 agosto 2022 , alle 14.45 , Fekeli consola ed ammonisce Yilmaz, il quale è avvilito per aver investito un pastorello . Intanto, Gaffur accusa i ...Qualche giorno di vacanza a casa, nella loro. Poi la macchina preparata per ripartire e la brutta sorpresa. È finita come peggio non poteva ... Quando sono tornati alla vettura, l'scoperta. ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ennesimo cambio di programmazione per Terra Amara. La serie tv turca, infatti, cambierà d’orario a partire da lunedì 22 agosto. Ecco tutti i dettagli. Terra Amara: nuovo cambio di programmazione Colpo ...