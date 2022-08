(Di lunedì 15 agosto 2022) Rafasarà tra i protagonisti del Masters 1000 di Cincinnati 2022 ed in occasione del Media Day ha toccato vari temi, tra cui la possibilità diuno del: “Per me significa. Non mi aspettavo che potesse succedere di nuovo, anche se la cosa più importante resta essere sano e disputare i tornei che voglio. E’ escluso che io giochi più tornei del previsto solo perin vetta al ranking. Sono felice della posizione che occupo attualmente, ma se dovesse succedere sarebbe una grande notizia“. “Dopo alcune settimane di stop, al ritorno nel circuito alcuni aspetti del tuo gioco non funzioneranno alla perfezione. Bisogna essere umili e lottare con i mezzi a disposizione. Le cose cambiano dopo un paio di partite vinte, a quel punto inizi a sentirti ...

Filo2385Filippo : RT @sportface2016: Tennis, #Nadal: “Felice di essere a #Cincinnati, poter tornare al numero uno del mondo vuol dire molto per me” https://t… - sportface2016 : Tennis, #Nadal: “Felice di essere a #Cincinnati, poter tornare al numero uno del mondo vuol dire molto per me” - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: 'Ho ancora un piccolo problema': Nadal cauto prima del ritorno a Cincinnati: Il campionissimo spagnolo è apparso convint… - TennisWorldit : 'Ho ancora un piccolo problema': Nadal cauto prima del ritorno a Cincinnati: Il campionissimo spagnolo è apparso co… - Tennis_Ita : Rafael Nadal: 'Serena Williams? Onorato di aver condiviso tanti momenti con lei' -

SPORTFACE.IT

ha vinto una singola edizione del Western&Southern Open, nel 2013, e non disputa il torneo in Ohio da cinque anni. 'Naturalmente è sempre bello tornare qui. Ho ancora un piccolo problema all'...Il torneo ha annunciato questa scelta mediante i propri profili social: Le ultime su RafaelSarà un cammino molto interessante perche tra Quarti di finale e semifinale dove potrebbe ... Tennis, Nadal: "Poter tornare al numero uno del mondo vuol dire molto per me" Ufficializzate le convocazioni per le Davis Cup Finals di settembre per quanto concerne Spagna e Serbia: Novak Djokovic ha risposto alla convocazione, mentre Rafael Nadal sarà assente ...Rafael Nadal ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Masters 1000 di Cincinnati: argomenti principali la corsa al numero uno del mondo e il ritiro di Serena Williams ...