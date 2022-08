Taiwan: Pechino, condotte nuove esercitazioni militari (Di lunedì 15 agosto 2022) La Cina ha reso noto di aver condotto nuove esercitazioni militari intorno a Taiwan. L'annuncio segue l'arrivo a sorpresa ieri nell'isola di una delegazione del Congresso Usa, a meno di due settimane ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022) La Cina ha reso noto di aver condottointorno a. L'annuncio segue l'arrivo a sorpresa ieri nell'isola di una delegazione del Congresso Usa, a meno di due settimane ...

fattoquotidiano : Taiwan, dopo Nancy Pelosi, nuova visita di delegati del Congresso americano. Pechino continua il pattugliamento att… - fattoquotidiano : Un gruppo di parlamentari è nell’isola-Stato mai riconosciuta da Pechino. Kissinger: “Si rischia la guerra” - berlusconi : La visita della Presidente Pelosi a Taiwan è stato il pretesto che Pechino ha colto per una prova di forza, che tro… - zazoomblog : Caso Taiwan Pechino non molla la presa: al via altre esercitazioni militari - #Taiwan #Pechino #molla #presa:… - MarcoCampa10 : RT @LorenzoLamperti: ...si innalzavano in concomitanza delle visite non bastano più. Ora si va oltre la linea mediana (anch'essa non ricono… -