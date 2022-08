Taiwan, la Cina avverte gli Usa: 'Ogni tentativo di evitare la riunificazione fallirà' (Di lunedì 15 agosto 2022) La Cina ha avvertito che ricorrerà a misure 'ferme e potenti' per salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale, all'indomani dell'arrivo a Taiwan di una delegazione di membri del ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 agosto 2022) Laha avvertito che ricorrerà a misure 'ferme e potenti' per salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale, all'indomani dell'arrivo adi una delegazione di membri del ...

AmbCina : Il fondatore del gruppo musicale @pinkfloyd, @rogerwaters, alla #CNN: “La Cina non sta circondando Taiwan, Taiwan f… - marcodimaio : Le democrazie liberali stanno prendendo posizioni nette a sostegno di #Taiwan. Ma sapete quale è l’unico Stato del… - fattoquotidiano : Nel corso di un'intervista alla 'Cnn' il co-fondatore della storica band spara a zero sul Presidente degli Stati Un… - passionescatto : RT @DaniloRocca: #Cina #Taiwan #Usa #Russia #Europa La realtà si trovarsi di fronte a dinamiche estintive in atto e muoversi da Potenza pe… - MEcosocialista : RT @giancagizz: Costoso come viaggetto #Cina #Taiwan -