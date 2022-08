Szoboszlai per il post Fabian Ruiz? La risposta del Lipsia cambia tutto (Di lunedì 15 agosto 2022) Oggi la prima prova in campionato per questo nuovo Napoli, che scenderà in campo al Bentegodi contro il Verona alle ore 18:30. Nella giornata di ieri Luciano Spalletti ha presentato la lista convocati per questa prima partita di Serie A e all’appello manca Fabian Ruiz che ha svolto lavoro personalizzato nella seduta di allenamento. FOTO: Getty Images, Fabian Ruiz Szoboszlai-Napoli: le ultime sulla trattativa Non partirà quindi per Verona il centrocampista spagnolo, che sembra ormai essere molto vicino ad una nuova destinazione. Parigi lo attende e l’accordo sembra sul punto di trovare una quadra. Nel mentre il Napoli valuta i nomi dei vari papabili sostituti, tra cui vi sono Dominik Szoboszlai del Lipsia, Tanguy Ndombele del Tottenham e Lukic del Torino. ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 15 agosto 2022) Oggi la prima prova in campionato per questo nuovo Napoli, che scenderà in campo al Bentegodi contro il Verona alle ore 18:30. Nella giornata di ieri Luciano Spalletti ha presentato la lista convocati per questa prima partita di Serie A e all’appello mancache ha svolto lavoro personalizzato nella seduta di allenamento. FOTO: Getty Images,-Napoli: le ultime sulla trattativa Non partirà quindi per Verona il centrocampista spagnolo, che sembra ormai essere molto vicino ad una nuova destinazione. Parigi lo attende e l’accordo sembra sul punto di trovare una quadra. Nel mentre il Napoli valuta i nomi dei vari papabili sostituti, tra cui vi sono Dominikdel, Tanguy Ndombele del Tottenham e Lukic del Torino. ...

