Su Whatsapp arrivano gli avatar come foto di profilo: l'ultima novità del social (Di lunedì 15 agosto 2022) Arriva una funzione inedita per Whatsapp, l'ennesimo aggiornamento in programma per l'applicazione messaggistica più utilizzata al mondo. avatar e Whatsapp, 14/8/2022 – Computermagazine.itStando a quanto segnalato dai sempre attenti ragazzi di WABetaInfo, sito specializzato nell'analizzare il codice delle versioni Beta di Whatsapp, scovando così le novità in arrivo, a breve dovremo poter mettere il nostro avatar come foto profilo della stessa app di proprietà di Mark Zuckerberg. La novità sarà disponibile in un futuro prossimo sia per la versione iOS di Whatsapp, quanto per quella di Android, anche se per il momento non vi sono notizie certe a riguardo.

