Stress | evita così quello del rientro al lavoro | ti conviene!

Leggi su formatonews

(Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo essersi rilassati in vacanza, può nascere quel senso die oppressione all’idea di tornare al: ecco come contrastarlo. Dopo mesi di lungo ed estenuante, arriva finalmente il giorno in cui decidiamo di abbandonare documenti e computer per iniziare il nostro agognato periodo di ferie. Tuttavia, mentre alcune persone riescono ad assaporare i momenti di tranquillità, consapevoli dell’imminente ritorno al; c’è chi vive i giorni di vacanza con l’ansia e lodell’ultimo giorno. Si tratta di soggetti particolarmente sensibili, che spesso trovano elementi a cui aggrapparsi per svilupparee angoscia. In questi casi, occorre assolutamente trovare un rimedio alla condizione di malessere.(Pexels)L’esistenza va ...