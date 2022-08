Stipendi docenti, Gavosto: “Adeguare non solo i salari a livello europeo, ma anche gli orari di lavoro degli insegnanti” (Di lunedì 15 agosto 2022) Su La Repubblica sul tema della retribuzione degli insegnanti interviene Andrea Gavosto, presidente della Fondazione Agnelli. Non è la prima volta che Gavosto scrive sulla questione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 agosto 2022) Su La Repubblica sul tema della retribuzioneinterviene Andrea, presidente della Fondazione Agnelli. Non è la prima volta chescrive sulla questione. L'articolo .

EnricoLetta : Gli insegnanti ???? sono tra i meno pagati in ????. Ci impegniamo nell’arco della prossima legislatura ad alzare gli st… - orizzontescuola : Stipendi docenti, Gavosto: “Adeguare non solo i salari a livello europeo, ma anche gli orari di lavoro degli insegn… - Hladik_tweet : RT @BastiatContrari: [Thread] #scuola Ma se invece di proporre, come specchietto per le allodole, un aumento generalizzato degli stipendi d… - alesricciardi : Da leggere @AGavosto @FondAgnelli: quando si parla di stipendi dei docenti italiani.... - PietroAgostini9 : RT @BastiatContrari: [Thread] #scuola Ma se invece di proporre, come specchietto per le allodole, un aumento generalizzato degli stipendi d… -