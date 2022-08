Stefano De Martino, la dedica a Belen è senza parole (Di lunedì 15 agosto 2022) Le braccia al cielo nel momento più romantico della giornata, quello del tramonto. Ed è così che Stefano De Martino, fotografato da Belen Rodriguez, ha annunciato a tutti che è tornato, sta bene ed è al Albarella. Ha avuto il covid ma non ne ha parlato, lo hanno fatto gli altri, mentre Stefano De Martino non ha detto nemmeno una parola ma è ciò che preferisce fare nei suoi post; evitare i commenti ed esprimere tutto con le immagini. Ed è allo stesso modo che arriva una dedica per Belen, una foto che in passato la Rodriguez non avrebbe mai pubblicato. Belen ha una maschera di tessuto sul viso, una maschera di bellezza. E bella lo è davvero anche così. Uno scatto che fa sorridere ma che senza parole racconta molto del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 agosto 2022) Le braccia al cielo nel momento più romantico della giornata, quello del tramonto. Ed è così cheDe, fotografato daRodriguez, ha annunciato a tutti che è tornato, sta bene ed è al Albarella. Ha avuto il covid ma non ne ha parlato, lo hanno fatto gli altri, mentreDenon ha detto nemmeno una parola ma è ciò che preferisce fare nei suoi post; evitare i commenti ed esprimere tutto con le immagini. Ed è allo stesso modo che arriva unaper, una foto che in passato la Rodriguez non avrebbe mai pubblicato.ha una maschera di tessuto sul viso, una maschera di bellezza. E bella lo è davvero anche così. Uno scatto che fa sorridere ma cheracconta molto del ...

infoitcultura : Covid, come sta Stefano De Martino? Gli aggiornamenti di Belen - infoitcultura : Stefano de Martino ha il covid, come sta?/ Spunta una story di Belen… - infoitcultura : Ansia per Stefano De Martino: gli aggiornamenti sulla salute dell’amato presentatore - infoitcultura : Stefano de Martino positivo al Covid: Belen rivela come sta - infoitcultura : Stefano De Martino è guarito? Belen con un video conferma che… -