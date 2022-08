Stati Uniti, l’avvocato di Trump Rudy Giuliani indagato in Georgia per interferenze sul voto. Minacce all’Fbi, barricate attorno alle sedi (Di lunedì 15 agosto 2022) L’ avvocato di Donald Trump ed ex sindaco di New York, Rudoph Giuliani è un obiettivo dell’inchiesta che è in corso in Georgia sulle pressioni dell’ allora presidente repubblicano per ribaltare l’esito delle elezioni 2020. In quello stato già oggi dovrebbe comparire davanti al gran giurì speciale. A scriverlo è stato il New York Times citando la difesa di Giuliani, che all’epoca dei fatti era l’avvocato del Tycoon. All’inizio dell’estate gli inquirenti avevano interrogato alcuni testimoni su apparizioni di Giuliani nel dicembre 2020 davanti a commissioni legislative della Georgia, per alimentare la false teorie cospirative sui brogli elettorali. Il legale dell’ex sindaco di New York ha anticipato che Giuliani probabilmente invocherà il privilegio che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) L’ avvocato di Donalded ex sindaco di New York, Rudophè un obiettivo dell’inchiesta che è in corso insulle pressioni dell’ allora presidente repubblicano per ribaltare l’esito delle elezioni 2020. In quello stato già oggi dovrebbe comparire davanti al gran giurì speciale. A scriverlo è stato il New York Times citando la difesa di, che all’epoca dei fatti eradel Tycoon. All’inizio dell’estate gli inquirenti avevano interrogato alcuni testimoni su apparizioni dinel dicembre 2020 davanti a commissioni legislative della, per alimentare la false teorie cospirative sui brogli elettorali. Il legale dell’ex sindaco di New York ha anticipato cheprobabilmente invocherà il privilegio che ...

