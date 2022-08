“Spiaggia di vetro” di Will Geiger: giovedì presentazione del film a Piale di Villa San Giovanni (Di lunedì 15 agosto 2022) Villa San Giovanni e lo Stretto vengono apprezzati sempre più dai registi e dalle case di produzione cinematografica come set naturali per film a sfondo ambientale e con tanti riferimenti positivi legati alla tradizione locale in cui far vivere intense storie a personaggi che rappresentano culture, storie e luoghi che caratterizzano l’area dello Stretto. giovedì 18 agosto alle ore 21,00 a Piale di Villa San Giovanni presso la sede dell’associazione culturale “Ponti Pialesi” si terrà la presentazione del film “Spiaggia di vetro” del regista statunitense Will Geiger. Un film in piena lavorazione tra Villa e Messina che ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 15 agosto 2022)Sane lo Stretto vengono apprezzati sempre più dai registi e dalle case di produzione cinematografica come set naturali pera sfondo ambientale e con tanti riferimenti positivi legati alla tradizione locale in cui far vivere intense storie a personaggi che rappresentano culture, storie e luoghi che caratterizzano l’area dello Stretto.18 agosto alle ore 21,00 adiSanpresso la sede dell’associazione culturale “Pontisi” si terrà ladeldi” del regista statunitense. Unin piena lavorazione trae Messina che ...

