Spezia Nzola: l'attaccante ritrovato regala i primi tre punti a Gotti (Di lunedì 15 agosto 2022) Da esubero nella passata stagione e uomo chiave per Gotti: Nzola si è ripreso lo Spezia e il suo gol è valso i primi tre punti In casa Spezia Gotti ha trovato la prima vittoria sull'Empoli di Zanetti. Partire con il piede giusto è il modo migliore per affrontare la nuova stagione. Uno scontro diretto subito importante e i liguri di misura sono riusciti a trovare il punto decisivo. A segnare ci ha pensato Nzola (terzo gol stagionale compresi i due in Coppa Italia). Da esubero nella passata stagione a uomo chiave di Gotti. l'attaccante si è ripreso lo Spezia e ora a suon di gol vuole tornare ad essere il beniamino dei tifosi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

