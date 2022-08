Spaventoso incendio a Roma: incendiato un fenile in via di valle Perna (FOTO) (Di lunedì 15 agosto 2022) Attimi di panico questa mattina in via di valle Perna dove un incendio ha colpito un fienile contente diverse centinaia di balle di fieno che, inevitabilmente, sono andate immediatamente a fuoco. Leggi anche: incendio in un appartamento a Latina, prende fuoco la cucina: soccorsa un’anziana Colpito anche il tetto Colpito anche il tetto dove erano posizionati dei pannelli FOTOvoltaici e parte di un capannone adibito a deposito attrezzi. Attualmente l’incendio è sotto controllo e il personale VVF si sta operando per le opere di smassamento, data la notevole quantità di materiale imballato. Sul posto, dalle ore 6.00, due squadre con due automobili VVF. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 agosto 2022) Attimi di panico questa mattina in via didove unha colpito un fienile contente diverse centinaia di balle di fieno che, inevitabilmente, sono andate immediatamente a fuoco. Leggi anche:in un appartamento a Latina, prende fuoco la cucina: soccorsa un’anziana Colpito anche il tetto Colpito anche il tetto dove erano posizionati dei pannellivoltaici e parte di un capannone adibito a deposito attrezzi. Attualmente l’è sotto controllo e il personale VVF si sta operando per le opere di smassamento, data la notevole quantità di materiale imballato. Sul posto, dalle ore 6.00, due squadre con due automobili VVF. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Spaventoso incendio a Roma: incendiato un fenile in via di valle Perna (FOTO) - barbaraannese : RT @AE_Italia: Abbiamo presentato denuncia alla Procura di Brescia contro i proprietari della Società agricola Avicola del Garda, l’allevam… - Lucywillkillyou : @FedericaSure L'incidente è stato spaventoso.. Hanno dovuto spegnere l'incendio per estrarla dall'auto. ?? - infoitinterno : (VIDEO E FOTO) Spaventoso incendio a Sassari - pierarobasto : @vigilidelfuoco Incendio di Villanova, Albenga Spaventoso -