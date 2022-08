Spagna, a Barcellona il Comune impiega quasi 300 capre per prevenire gli incendi (Di lunedì 15 agosto 2022) Quando la natura si “autoconserva”. Per prevenire il rischio di incendi che minacciano l’intero Paese, a Barcellona, tra aprile e luglio, il Comune ha avviato un’ingegnosa forma di “eco-pascolo”: 290 tra capre e pecore si sono il più possibile nutrite di vegetazione boschiva, riducendo il rischio di farla diventare combustibile in caso di roghi. L’esperimento è stato condotto nel parco naturale di Collserola, polmone verde della città catalana. «Non ci stiamo inventando niente», ha spiegato al Guardian Guillem Canaleta della fondazione Pau Costa, impegnata nella prevenzione degli incendi forestali. «Stiamo aggiornando una pratica che esisteva prima e che è scomparsa». Lui che, in effetti, aveva già collaudato il metodo nel 2016 nella provincia di Girona, sempre in Catalogna. I ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) Quando la natura si “autoconserva”. Peril rischio diche minacciano l’intero Paese, a, tra aprile e luglio, ilha avviato un’ingegnosa forma di “eco-pascolo”: 290 trae pecore si sono il più possibile nutrite di vegetazione boschiva, riducendo il rischio di farla diventare combustibile in caso di roghi. L’esperimento è stato condotto nel parco naturale di Collserola, polmone verde della città catalana. «Non ci stiamo inventando niente», ha spiegato al Guardian Guillem Canaleta della fondazione Pau Costa, impegnata nella prevenzione degliforestali. «Stiamo aggiornando una pratica che esisteva prima e che è scomparsa». Lui che, in effetti, aveva già collaudato il metodo nel 2016 nella provincia di Girona, sempre in Catalogna. I ...

