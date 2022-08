Spagna, 300 vigili del fuoco lottano contro le fiamme in Aragona. 1500 persone evacuate a causa degli incendi (Di lunedì 15 agosto 2022) I vigili del fuoco spagnoli sono al lavoro per contenere il vasto incendio che si e’ sviluppato nella regione di Aragona, in particolare vicino al comune di Anon de Moncayo. In 300, con l’aiuto di elicotteri, stanno operando per domare le fiamme che stanno devastando tanti appezzamenti di terreno. Stando ai numeri forniti dalle autorità regionali, almeno 1500 persone sono state costrette ad evacuare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Idelspagnoli sono al lavoro per contenere il vastoo che si e’ sviluppato nella regione di, in particolare vicino al comune di Anon de Moncayo. In 300, con l’aiuto di elicotteri, stanno operando per domare leche stanno devastando tanti appezzamenti di terreno. Stando ai numeri forniti dalle autorità regionali, almenosono state costrette ad evacuare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Incendi: Spagna, i vigili del fuoco lottano contro le fiamme in Aragona I vigili del fuoco spagnoli sono al lavoro per contenere il vasto incendio che si e' sviluppato nella regione di Aragona, in particolare vicino al comune di Anon de Moncayo. In 300, con l'aiuto di elicotteri, stanno operando per domare le fiamme che stanno devastando tanti appezzamenti di terreno. Stando ai numeri forniti dalle autorita' regionali, almeno 1500 persone sono ...