Solidarietà per Lucio: al via la raccolta fondi da destinare al volontario ferito (Di lunedì 15 agosto 2022) di Erika Noschese Solidarietà per Lucio. La città di Salerno in queste ore si sta mobilitando per Lucio De Vita, il volontario della protezione civile di Salerno che lo scorso 25 giugno ha subito un grave incidente durante un'attività addestrativa. Ad oggi, la dinamica dei fatti non sembra essere del tutto chiara ma secondo quanto raccontato dovrebbe esserci un'indagine delle forze dell'ordine per accertare eventuali responsabilità per il malfunzionamento dell'estintore. Stando a quanto emerso, infatti, il volontario – appartenente al nucleo comunale di protezione civile di Salerno (che oggi fa capo all'assessore alla Sicurezza Claudio Tringali) era impegnato, con il suo gruppo, in un'esercitazione antincendio presso la caserma dei vigili del fuoco di Sant'Eustachio quando l'estinore sarebbe esploso ...

